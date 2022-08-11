Бразилийка похитила у матери картины и драгоценности на сумму свыше $100 млн

Об этом пишет Reuters.

"48-летнюю бразильскую женщину Сабину Колл Богичи арестовали в среду по обвинениям в участии в причудливой схеме по выманиванию у своей 82-летней матери Женевьевы Богичи, жены покойного коллекционера произведений искусства Жана Богичи, денег, произведений искусства и драгоценностей 142,42 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что ее арест разоблачил схему мошенничества, которая, как утверждает полиция, длилась годами. Четверо других людей также были арестованы, а еще двое находятся в бегах.

Афера началась в 2020 году, когда к Женевьеву обратился якобы экстрасенс с пророчествами о неизбежной смерти ее дочери. Потом жертву отвезли еще в несколько экстрасенсов, которые, по словам полиции, использовали личную информацию, предоставленную ее дочерью, чтобы обманом заставить ее мать перечислить деньги для оплаты "духовного лечения".

Полиция утверждает, что в течение следующих месяцев подозреваемые физически угрожали Женевью, а дочь месяцами удерживала дома.

Сабина и сообщник, выдавая себя за экстрасенса, "начали забирать произведение искусства из дома (матери), утверждая, что картина проклята чем-то отрицательным, с отрицательной энергией, о которой нужно молиться", - сказал офицер полиции Рио-де-Жанейро Гилберто Рибейро.

Жертва мирилась с ситуацией почти год, потом решила обратиться к правоохранителям. По информации полиции, были похищены 16 картин, в том числе работы бразильских художников, таких как Сисеро Диаш, Рубенс Гершман и Альберто Гиньяр. Также были похищены три произведения художника-модерниста Тарсила в Амарал, стоимость которых полиция оценила 137 миллионов долларов.

Полиция сообщает, что в причастности к многолетнему преступлению подозревают семь человек. Им предъявляют обвинения в растрате, ограблении, вымогательстве и незаконном лишении свободы.

14 июля в Шотландии по картине Ван Гога обнаружили его скрытый автопортрет. Открытие сделали реставраторы в четверг во время рентгеновского исследования картины Винсента Ван Гога в 1885 году "Голова крестьянки".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb