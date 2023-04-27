Об этом сообщает G1.

По данным местного издания, письма об остановке работы Telegram пришлют в Apple, Google и другие компании, производящие электронику.

Также журналисты добавляют, что суд наложил штраф на Telegram, он обязал оплачивать 1 млн реалов (7 млн 321 тысяч гривен) за каждый день отказа предоставлять информацию о неонацистах.

Поводом для такого шага стало расследование стрельбы в школе города Аракрус, из-за которой погибли четыре человека. Тогда полиция обнаружила взаимосвязь 16-летнего убийцы с антисемитскими группами в Telegram.

Правоохранители попросили платформу предоставить данные администраторов и членов групп, чтобы установить связи и выяснить, повлияла ли такая связь на преступление в Аракрусе.

Telegram, по информации G1, передал часть данных, но отказался предоставлять номера телефонов администраторов и неонацистских групп.