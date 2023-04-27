Бразилия запретила работу Telegram из-за отказа сотрудничать с властями
В Бразилии суд решил запретить Telegram, поскольку он якобы отказалась предоставлять полиции все данные о неонацистах, пользующихся соцсетью
Об этом сообщает G1.
По данным местного издания, письма об остановке работы Telegram пришлют в Apple, Google и другие компании, производящие электронику.
Также журналисты добавляют, что суд наложил штраф на Telegram, он обязал оплачивать 1 млн реалов (7 млн 321 тысяч гривен) за каждый день отказа предоставлять информацию о неонацистах.
Поводом для такого шага стало расследование стрельбы в школе города Аракрус, из-за которой погибли четыре человека. Тогда полиция обнаружила взаимосвязь 16-летнего убийцы с антисемитскими группами в Telegram.
Правоохранители попросили платформу предоставить данные администраторов и членов групп, чтобы установить связи и выяснить, повлияла ли такая связь на преступление в Аракрусе.
Telegram, по информации G1, передал часть данных, но отказался предоставлять номера телефонов администраторов и неонацистских групп.
- Напомним, в Бразилии предложили создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине.
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