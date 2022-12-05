Бразилия – Южная Корея: где смотреть матч 1/8 финала чемпионата мира-2022
В понедельник, 5 декабря, в первом раунде плей-офф ЧМ-2022 по футболу сборная Бразилии встречается с Южной Кореей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра в Дохе начнется в 21:00. Вживую ее будет транслировать Megogo.
На групповом раунде Бразилия победила Сербию (2:0), Швейцарию (1:0), уступила Камеруну (0:1) и финишировала в квартете G на первой позиции.
Южная Корея сыграла вничью с Уругваем (0:0), проиграла Гане (2:3), одолела Португалию (2:1) и стала второй в группе H.
ЧМ-2022
1/8 финала
Бразилия – Южная Корея
Доха, стадион 974
5 декабря, 21:00
Прямая трансляция - Megogo
- 3 и 4 декабря четвертьфиналистами чемпионата мира-2022 стали сборные Нидерландов, Аргентины, Франции и Англии.
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