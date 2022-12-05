Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра в Дохе начнется в 21:00. Вживую ее будет транслировать Megogo.

На групповом раунде Бразилия победила Сербию (2:0), Швейцарию (1:0), уступила Камеруну (0:1) и финишировала в квартете G на первой позиции.

Южная Корея сыграла вничью с Уругваем (0:0), проиграла Гане (2:3), одолела Португалию (2:1) и стала второй в группе H.

ЧМ-2022

1/8 финала

Бразилия – Южная Корея

Доха, стадион 974

5 декабря, 21:00

Прямая трансляция - Megogo

3 и 4 декабря четвертьфиналистами чемпионата мира-2022 стали сборные Нидерландов, Аргентины, Франции и Англии.

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