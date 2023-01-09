Об этом в эфире Эспрессо заявил координатор программы сотрудничества с Латинской Америкой Центра Трансатлантического Диалога Александр Сливчук.

"Бразилия – один из самых мощных в Латинской Америке военных центров. Там производится оружие – самолеты Embraer Super Tucano, которые наш Генштаб хотел закупать для ВСУ. Я сомневаюсь, что Бразилия нам будет открыто помогать с вооружением. Возможно, из-за США непублично это делается. Такие вещи могли бы происходить. Колумбия нам открыто посылала бронежилеты", - подчеркнул он.

По мнению Сливчука, других военных потенций в Латинской Америке нет.

"Там есть советское оружие в Венесуэле и на Кубе, но это не вариант (из-за сильного влияния РФ, - ред.). Я думаю, что оно есть и в Бразилии, но это вопрос переговоров и логистики. Правительства не будут рисковать своим имиджем и контактами с РФ, потому что большинство из них - левые, популистские и нейтральные к происходящему в Украине. Однако через посредство США эту ситуацию можно каким-то образом решать", - подытожил эксперт.