Бразилия введет "гуманитарный паспорт" для украинских беженцев

Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, передает CNN.

В частности, он отметил, что эта мера должна быть введена в действие в течение следующих одного-двух дней в контексте усилий страны, чтобы приветствовать всех беженцев из Украины.

Президент подчеркнул, что в Бразилии проживает много украинской диаспоры. Однако он не изменил своей нейтральной позиции относительно вторжения России в Украину, подчеркнув, что надеется на скорейшее ее завершение.