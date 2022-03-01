Бразилия введет "гуманитарный паспорт" для украинских беженцев
Бразилия работает над введением так называемого "гуманитарного паспорта" для приема украинских беженцев
Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, передает CNN.
В частности, он отметил, что эта мера должна быть введена в действие в течение следующих одного-двух дней в контексте усилий страны, чтобы приветствовать всех беженцев из Украины.
Президент подчеркнул, что в Бразилии проживает много украинской диаспоры. Однако он не изменил своей нейтральной позиции относительно вторжения России в Украину, подчеркнув, что надеется на скорейшее ее завершение.
- Напомним, во вторник, 1 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном по поводу вторжения Российской Федерации в Украину.
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