Бразилия стала первым финалистом Кубка Америки
Сборная Бразилии победила в полуфинале Кубка Америки Перу и стала первым финалистом турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол в игре, которая состоялась в Рио-де-Жанейро, был забит на 35-й минуте - отличился Лукас Пакета, которому результативную передачу отдал Неймар.
Второй финалист определится в матче между сборными Аргентины и Колумбии, который состоится в ночь на среду, 7 июля.
На групповом этапе Кубка Америки Бразилия имеет три подряд победы - над Венесуэлой (3:0), Перу (4:0) и Колумбией (2:1), а также сыграла вничью с Эквадором (1:1). В четвертьфинале команда Тите одолела Чили - 1:0.
Кубок Америки
1/2 финала
6 июля
Бразилия - Перу 1:0
Гол: Пакета, 35
- Напомним, 29 июня на Кубке Америки Лионель Месси стал новым рекордсменом сборной Аргентины по количеству сыгранных матчей
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