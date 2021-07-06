Бразилия стала первым финалистом Кубка Америки

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол в игре, которая состоялась в Рио-де-Жанейро, был забит на 35-й минуте - отличился Лукас Пакета, которому результативную передачу отдал Неймар.

Второй финалист определится в матче между сборными Аргентины и Колумбии, который состоится в ночь на среду, 7 июля.

На групповом этапе Кубка Америки Бразилия имеет три подряд победы - над Венесуэлой (3:0), Перу (4:0) и Колумбией (2:1), а также сыграла вничью с Эквадором (1:1). В четвертьфинале команда Тите одолела Чили - 1:0.

Кубок Америки

1/2 финала

6 июля

Бразилия - Перу 1:0

Гол: Пакета, 35