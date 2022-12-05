Бразилия разбила Южную Корею в 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
5 декабря в первом раунде плей-офф сборная Бразилии победила Южную Корею и вышла в четвертьфинал
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Дохе Бразилия решила все вопросы еще в первом тайме. На 7-й минуте счет открыл Винисиус Жуниор. Вскоре вернувшийся в состав после травмы Неймар реализовал пенальти и увеличил преимущество своей команды.
На 29-й минуте Ришарлисон довел счет до разгромного. А Лукас Пакета до перерыва забил в ворота корейцев еще один гол.
Во втором тайме Южная Корея ответила голом Пек Сын Хо на 76-й минуте.
Сборная Бразилии победила Южную Корею со счётом 4:1.
В четвертьфинале бразильцы 9 декабря встретятся с хорватами.
ЧМ-2022
1/8 финала
5 декабря
Бразилия – Южная Корея 4:1
Голы : Винисиус Жуниор, 7, Неймар, 13 (пен.), Ришарлисон, 29, Лукас Пакета, 36 - Пек Син Хо, 76
- 3 и 4 декабря четвертьфиналистами чемпионата мира-2022 стали сборные Нидерландов, Аргентины, Франции и Англии.
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