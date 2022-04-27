Бразилия предоставит 300 тысяч снарядов для зенитных установок Gepard, которые Германия пообещала Украине, - Business Insider
Проблема с боеприпасами для зенитных самоходных установок Gepard, которые Германия передаст Украине, близка к решению
Об этом сообщает Business Insider .
По информации издания, Бразилия готова продать снаряды для украинских вооруженных сил.
До сих пор было известно, что мюнхенский производитель Kraus-Maffei Wegmann (KMW), который хочет поставить машины, имеет на складе лишь около 23 000 снарядов. Gepard же способен выстреливать до 1100 снарядов в минуту, поэтому этих запасов хватило бы всего на несколько минут.
С предложением Бразилии должно развеяться и беспокойство посла Украины в Германии Андрея Мельника. В среду в эфире НТВ Мельник отметил, что без боеприпасов зенитные установки не нужны. "Если министерство обороны Германии не закупит боеприпасы в ближайшие дни, Украине, вероятно, придется отказаться от этого предложения Германии", - цитирует Мельника Business Insider.
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