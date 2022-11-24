Бразилия победила Сербию на чемпионате мира по футболу
В 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Бразилии оказалась сильнее Сербии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Лусаиле, закончился со счетом 2:0. Дубль в ворота Сербии оформил форвард сборной Бразилии Ришарлисон. Нападающий отличился на 62 и 73 минутах встречи.
После 1-го тура Бразилия возглавила турнирную таблицу группы G. Лидерство они делят со Швейцарией, которая в параллельной встрече обыграла Камерун.
ЧМ-2022
1-й тур. Группа G
24 ноября
Бразилия – Сербия 2:0
Голы: Ришарлисон, 62, 73
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