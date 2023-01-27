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Главная война с Россией Бразилия отклонила запрос Германии о танковых боеприпасах для Украины, – СМИ

Бразилия отклонила запрос Германии о танковых боеприпасах для Украины, – СМИ

27 января, 2023 пятница
20:59
война с Россией

Президент Бразилии Президент Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу немецкого правительства о поставках боеприпасов для танков Leopard 1, которые Берлин планировал передать Украине

Об этом сообщает бразильское издание Folha de S.Paulo .

В частности, добавляется, что запрос обсуждался на встрече президента Бразилии с руководством вооруженных сил и министром обороны Жозе Мусиу. Тогдашний командующий бразильской армией Жулио Сезар де Арруда предлагал продать Германии боеприпасы при условии, что их не получит Украина.

Лула, по словам собеседников издания, заявил, что "не стоит провоцировать россиян", и решил отклонить запрос Германии.

Бразилия – одна из немногих стран (вместе с Чили, Грецией и Турцией), которая имеет вооруженные танки Leopard 1, чем и объясняется обращение немецкого правительства. Известно, что концерн Rhinemetall готов передать Киеву 88 этих танков после ремонта, но дефицит снарядов остается главной проблемой.

Как отмечает Folha de S.Paulo, это не первый подобный запрос: в прошлом году Берлин просил Бразилиа передать снаряды для зенитных ракетных комплексов Gepard, которые Украина использует в войне против России, но также безуспешно.

Бразилия, несмотря на то, что осудила в ООН вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года, сохраняет позицию нейтралитета по экономическим причинам, отказываясь принимать участие в санкциях против России.

  • 25 января Германия согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, также разрешен реэкспорт другими странами.

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Мир
оружие
Бразилия
оружие для Украины
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