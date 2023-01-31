Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает DW .

О снабжении снарядов просил бразильское руководство лично канцлер Германии Шольц.

Да Силва также уклонился от прямого осуждения агрессии РФ против Украины, указав лишь на то, что Москва "совершила классическую ошибку", напав на территорию другой страны. По его мнению, РФ поступила "неправильно".

Также бразильский президент отметил, что истинные причины конфликта кажутся ему не столь очевидными.

Следует отметить, что Бразилия всегда была в близких отношениях с Россией. Страна входит в межгосударственное объединение, союз пяти государств БРИКС, где помимо Бразилии и РФ, участниками являются Индия, Китай и ЮАР. Организация основана в июне 2006 года.

Ранее стало известно, что Лула да Силва отклонил просьбу немецкого правительства о поставках боеприпасов для танков Leopard 1, которые Берлин планировал передать Украине.

25 января Германия согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, также разрешен реэкспорт другими странами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb