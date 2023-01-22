Об этом сообщает Financical Times .

Издание отмечает, что еще это может стать вторым по величине валютным блоком в мире. Бразилия предлагает назвать новую валюту "сюр" и что она создается с целью содействия региональной торговле и уменьшения зависимости от доллара. Первое время валюта будет существовать параллельно с бразильским реалом и аргентинским песо.

По оценкам FT, валютный союз, который может охватить всю Латинскую Америку, составит около 5% мирового ВВП. В свою очередь крупнейший в мире валютный союз, евро, охватывает около 14% мирового ВВП в долларовом эквиваленте.

Также отмечается, что для реализации проекта может потребоваться много лет, ведь Европе понадобилось 35 лет, чтобы создать евро.

Официальное объявление ожидается во время визита бразильского президента Луиза Инасио Лула да Силвы в Аргентину, который состоится вечером 22 января.

Сообщается, что Бразилия и Аргентина обсуждали общую валюту за последние несколько лет, но переговоры провалились из-за сопротивления центрального банка Бразилии.

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