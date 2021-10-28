Бразилия и Аргентина отказались от участия в ЧМ по футболу, в случае его проведения каждые два года

Об этом сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Южной Америки – КОНМЕБОЛ .

Соответствующее заявление конфедерация обнародовала после заседания, посвященного инициативе ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) проводить чемпионат мира раз в два года.

"Нет никаких причин, преимуществ или обоснований для продвигаемых ФИФА изменений. В связи с этим десять стран, входящих в КОНМЕБОЛ, ратифицировали, что они не будут участвовать в проводимом каждые два года чемпионате мира по футболу", – говорится в заявлении.

В КОНМЕБОЛе подчеркнули, что ФИФА отворачивается от 100-летней традиции мирового футбола, игнорируя историю одного из важнейших спортивных событий на планете.

"КОНМЕБОЛ поддерживает нынешний чемпионат мира по футболу с его сроками и системой отбора, поскольку он зарекомендовал себя как успешная модель, базирующаяся на спортивном мастерстве и вознаграждающая усилия, талант и планомерную работу", – резюмировали в конфедерации, в которую входят сборные Аргентины, Бразилии , Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Парагвая, Перу, Уругвая, Чили и Эквадора.

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