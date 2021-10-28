Бразилия и Аргентина отказались от участия в ЧМ по футболу, в случае его проведения каждые два года
Южноамериканские сборные не будут участвовать в чемпионате мира по футболу, если его будут проводить раз в два года
Об этом сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Южной Америки – КОНМЕБОЛ .
Соответствующее заявление конфедерация обнародовала после заседания, посвященного инициативе ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) проводить чемпионат мира раз в два года.
"Нет никаких причин, преимуществ или обоснований для продвигаемых ФИФА изменений. В связи с этим десять стран, входящих в КОНМЕБОЛ, ратифицировали, что они не будут участвовать в проводимом каждые два года чемпионате мира по футболу", – говорится в заявлении.
В КОНМЕБОЛе подчеркнули, что ФИФА отворачивается от 100-летней традиции мирового футбола, игнорируя историю одного из важнейших спортивных событий на планете.
"КОНМЕБОЛ поддерживает нынешний чемпионат мира по футболу с его сроками и системой отбора, поскольку он зарекомендовал себя как успешная модель, базирующаяся на спортивном мастерстве и вознаграждающая усилия, талант и планомерную работу", – резюмировали в конфедерации, в которую входят сборные Аргентины, Бразилии , Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Парагвая, Перу, Уругвая, Чили и Эквадора.
- Напомним, 20 октября президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу должен проходить каждые два года .
- После этого по меньшей мере 12 футбольных ассоциаций из Европы предупредили УЕФА, что выйдут из ФИФА , если организация окончательно решит проводить чемпионат мира каждые два года.
- 25 октября Украинская Премьер-лига также выступила против проведения чемпионата мира каждые два года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.36Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное