Прощальное сообщение Исмаили на украинском языке опубликовал в instagram.

"13.02.2013 я прилетел в Донецк и прямо из аэропорта уехал на "Донбасс Арену", "Шахтер" - "Боруссия" Дортмунд, был вечер Лиги чемпионов. Какая игра! Какая атмосфера! Какие эмоции! Какая ночь! На следующий день я подписал контракт из ФК "Шахтер". Прошло девять лет, и мы вместе пережили волшебные моменты, невероятные ночи, захватывающие игры, тысячи эмоций, которые я мог испытать с каждым болельщиком горняков. и славы. Игры, титулы и моменты, которыми мы жили, никогда не сотрутся из моей памяти"

По словам Исмаили, его эмоциональная связь с "Шахтером" будет вечной.

"Сегодня, 30.07.22 закончился мой контракт с ФК "Шахтер" не так, как я себе представлял, не по своему желанию. Однако моя эмоциональная связь будет вечной. Я горжусь тем путем, который мы прошли вместе, друзьями, которых я нашел, и опытом, который мы получили бок о бок. Особая благодарность президенту Ринату Ахметову за поддержку и доверие, я безгранично благодарен", - написал бразилец на украинском языке.

32-летний Исмаили с 2013 года получил в "Шахтере" 6 чемпионских титулов. 5 раз выиграл Кубок Украины и 4 – Суперкубок страны.

На счету бразильца 228 матчей, 16 голов и 42 ассиста за "Шахтер".

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