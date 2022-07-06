Об этом сообщает портал The Washington Free Beacon со ссылкой на аналитиков Center for Secure Free Society.

Вместе с 10 другими странами Россия, Китай и Иран перебросят свои войска в Западное полушарие для проведения военных учений, которые "разместят военные средства передового развертывания в Латинской Америке и Карибском бассейне".

Они должны показать, что эти злонамеренные режимы со всего мира объединяются и "готовятся сделать громкое заявление о том, что регион готов принять многополярные силы".

Согласно отчету аналитического центра, часть российских "войск готовится впервые провести эти военные учения в Западном полушарии", даже тогда, когда Москва погрязла в войне в Украине.

Военные учения являются одним из самых ярких признаков того, что антиамериканская коалиция Латинской Америки пытается укрепить отношения с Россией, Китаем и Ираном.

Пока известно, что военные учения в середине августа планирует принять Венесуэла. Недавно Мадуро завершил дипломатическое турне по Ближнему Востоку, в ходе которого подписал 20-летнее стратегическое соглашение с Ираном.

"Целью стратегического соглашения между Ираном и Венесуэлой является отражение подобных соглашений, которые Исламская Республика подписала с Китаем и Россией в последние годы", - говорится в отчете аналитического центра.

Латиноамериканские режимы также подписывают военные соглашения с Россией.

"Россия и ее союзники - Иран и Китай - собираются провести масштабную демонстрацию силы на этих соревнованиях по армейским играм. Но важно понимать, что эта сила формируется благодаря цифровой дезинформации, которая используется для легитимизации авторитарных государств и делегитимизации демократий в Западном полушарии", - сказал аналитик по вопросам национальной безопасности и исполнительный директор мозгового центра Джозеф Гьюмайр.

Также есть признаки того, что укрепляет свое присутствие в Латинской Америке военизированная боевая сила Ирана, Корпус стражей Исламской революции.

Поскольку Иран и Венесуэла укрепляют свои военные и экономические связи, президент Никарагуа Даниэль Ортега - союзник венесуэльского Мадуро - возобновил военное соглашение с Россией, "разрешающее российским войскам, самолетам и кораблям патрулировать границы центральноамериканской страны и проводить совместные военные учения".

Военное соглашение было подписано на фоне войны России с Украиной, что говорит о том, что присутствие в Латинской Америке остается приоритетом для РФ. Согласно отчету аналитического центра, часть российских "войск готовится впервые провести военные учения в Западном полушарии", даже тогда, когда Москва погрязла в войне в Украине.

Россия также ведет тайные шпионские операции в Латинской Америке. Российский агент военной разведки был недавно пойман на попытке получить стажировку в Международном уголовном суде. Согласно отчету мозгового центра, шпион "годами скрывал себя как гражданин Бразилии и, возможно, не работал сам".

Китай также был активен в регионе, хотя эти усилия мало привлекли внимания СМИ.

Министр иностранных дел Китая Ван И в прошлом месяце заключил несколько экономических соглашений в Латинской Америке, звоня по телефону в Уругвай, Никарагуа и Эквадор. Китайская инициатива "Один пояс, один путь", программа по увеличению глобального влияния Коммунистической партии Китая, попала в Аргентину, где она работает над строительством инфраструктурных проектов.

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