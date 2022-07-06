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Бравада перед США: Иран, Россия и Китай готовят серию военных учений в Латинской Америке, - СМИ

6 июля, 2022 среда
21:49
Мир

Иран, Россия и Китай готовятся провести серию крупных военных учений в Латинской Америке, демонстрируя силу, чтобы показать, как их войска могут достичь Соединенных Штатов

Об этом сообщает портал The Washington Free Beacon со ссылкой на аналитиков Center for Secure Free Society.

Вместе с 10 другими странами Россия, Китай и Иран перебросят свои войска в Западное полушарие для проведения военных учений, которые "разместят военные средства передового развертывания в Латинской Америке и Карибском бассейне".

Они должны показать, что эти злонамеренные режимы со всего мира объединяются и "готовятся сделать громкое заявление о том, что регион готов принять многополярные силы".

Согласно отчету аналитического центра, часть российских "войск готовится впервые провести эти военные учения в Западном полушарии", даже тогда, когда Москва погрязла в войне в Украине.

Военные учения являются одним из самых ярких признаков того, что антиамериканская коалиция Латинской Америки пытается укрепить отношения с Россией, Китаем и Ираном.

Пока известно, что военные учения в середине августа планирует принять Венесуэла. Недавно Мадуро завершил дипломатическое турне по Ближнему Востоку, в ходе которого подписал 20-летнее стратегическое соглашение с Ираном.

"Целью стратегического соглашения между Ираном и Венесуэлой является отражение подобных соглашений, которые Исламская Республика подписала с Китаем и Россией в последние годы", - говорится в отчете аналитического центра.

Латиноамериканские режимы также подписывают военные соглашения с Россией.

"Россия и ее союзники - Иран и Китай - собираются провести масштабную демонстрацию силы на этих соревнованиях по армейским играм. Но важно понимать, что эта сила формируется благодаря цифровой дезинформации, которая используется для легитимизации авторитарных государств и делегитимизации демократий в Западном полушарии", - сказал аналитик по вопросам национальной безопасности и исполнительный директор мозгового центра Джозеф Гьюмайр.

Также есть признаки того, что укрепляет свое присутствие в Латинской Америке военизированная боевая сила Ирана, Корпус стражей Исламской революции.

Поскольку Иран и Венесуэла укрепляют свои военные и экономические связи, президент Никарагуа Даниэль Ортега - союзник венесуэльского Мадуро - возобновил военное соглашение с Россией, "разрешающее российским войскам, самолетам и кораблям патрулировать границы центральноамериканской страны и проводить совместные военные учения".

Военное соглашение было подписано на фоне войны России с Украиной, что говорит о том, что присутствие в Латинской Америке остается приоритетом для РФ. Согласно отчету аналитического центра, часть российских "войск готовится впервые провести военные учения в Западном полушарии", даже тогда, когда Москва погрязла в войне в Украине.

Россия также ведет тайные шпионские операции в Латинской Америке. Российский агент военной разведки был недавно пойман на попытке получить стажировку в Международном уголовном суде. Согласно отчету мозгового центра, шпион "годами скрывал себя как гражданин Бразилии и, возможно, не работал сам".

Китай также был активен в регионе, хотя эти усилия мало привлекли внимания СМИ.

Министр иностранных дел Китая Ван И в прошлом месяце заключил несколько экономических соглашений в Латинской Америке, звоня по телефону в Уругвай, Никарагуа и Эквадор. Китайская инициатива "Один пояс, один путь", программа по увеличению глобального влияния Коммунистической партии Китая, попала в Аргентину, где она работает над строительством инфраструктурных проектов.

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Россия
Китай
Иран
США
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