Братья Суркисы сбежали из Украины на третий день войны, прихватив более $17 млн, - СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информирует Эспрессо.TV

Как свидетельствует документ пограничников, Суркисы направились в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Пересечение границы они произвели через пункт "Вилок", расположенный в Береговском районе Закарпатской области.

Народный депутат Григорий Суркис выехал на автомобиль Mercedez-Benz ML-500. Рыночная стоимость такого авто достигает 100 тысяч долларов без растаможки (более 2,8 млн. гривен). Его пассажирами были Кулешов Никита (2002 года рождения), Кострикина Зоя (1961 года рождения), Алексей Борисов (1993 г.р.) и Шевчук Дана (1996 г.р.).

Алексей Борисов (28 лет) и Кулешов Никита (20 лет), пересекшие границу в автомобиле с Григорием Суркисом, являются его внуками, как выяснила УП со страниц мужчин в соцсетях. Во время военного состояния их выезд за границу должен был быть ограничен, ведь они подлежат военному учету, согласно указу президента об общей мобилизации.

Младший брат Игорь Суркис уехал в бронированной машине Maybach S650 с Ольгой Романовой (гражданкой РФ), Суркисом Вячеславом и Суркис Яной. Рыночная стоимость такого авто составляет около 700 тысяч долларов без растаможки (более 20,5 млн. гривен).

Они выехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличными 17,6 миллионов долларов.

Пересечение границы Суркисов регистрировало тот же наряд пограничников и таможенников, оформлявших пересечение границы Анастасии Котвицкой, жены соратника бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

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