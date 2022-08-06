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Братья Ротенберги обходили санкции, используя лазейку в британских законах, - расследование Би-Би-Си

6 августа, 2022 суббота
20:09
Мир

Приближенные к Владимиру Путину попавшие под санкции еще в 2014 году российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги, использовали в преступных целях такой тип зарегистрированной в Британии компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев

Об этом сообщается в расследовании Би-Би-Си .

Известно, что речь идет об английских обществах с ограниченной ответственностью (ELP). Эксперт по финансовым преступлениям Грэм Берроу, в интервью для Би-Би-Си, пояснил, что этот тип компании легко использовать в преступных целях из-за того, что они обязаны обнародовать лишь минимальные сведения о своих владельцах.

Так, в январе 2017 года было создано английское общество с ограниченной ответственностью Sinara Company LP, якобы занимавшееся туризмом и продажей билетов.

Менее чем через год Sinara Company отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 тысяч долларов консультанту по искусству. Согласно отчету американского Сената, этот человек "способствовал покупкам для Ротенбергов". Расследователи предполагают, что через компанию были приобретены произведения искусства на миллионы долларов.

"Это настоящий скандал. Такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода из-за них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", - заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.

Также сообщается, что Би-Би-Си совместно с журналистской организацией Finance Uncovered обнаружили пять агентств по созданию ELP, основавших полторы тысячи новых обществ в Великобритании. Некоторые из них связаны с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.

  • 22 февраля Великобритания ввела санкции против пяти российских банков – Черноморского банка развития и реконструкции, Банка "России", "Промсвязь банка", Генбанка и Индустриального сберегательного банка, а также против олигархов Игоря Ротенберга, Бориса Ротенберга и Геннадия Тимченко.
  • Российскую водочную компанию "Байкал-Инвест", которая хотела выпускать продукцию с символами войны в Украине – Z и V, также связывают с братьями Ротенбергами .

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Общество
олигархи
Владимир Путин
BBC
санкции против России
Великобритания
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