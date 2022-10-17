Об этом информирует в твиттере посольство Германии в Украине.

Сегодня, 17 октября, посольство написало о победителях Heinrich Heine Kreis.

"Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир получат награду за гражданское мужество от дюссельдорфской организации Heinrich Heine Kreis. Премия €25 тыс. предназначена для поддержки транспортировки гуманитарной помощи из Дюссельдорфа в Киев", - говорится в сообщении.

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