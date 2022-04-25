"Братоубийственная война": Вселенский патриарх Варфоломей призвал открыть в Украине гумкоридоры

Об этом сообщает Голос Америки.

Варфоломей выразил надежду, что Пасха станет "толчком, чтобы открыть гуманитарные коридоры, безопасные проходы в действительно безопасные районы для тысяч людей, окруженных в Мариуполе".

"То же самое касается всех других регионов Украины, где разворачивается невыразимая человеческая трагедия... Мы снова призываем к немедленному прекращению братоубийственной войны", - сказал Варфоломей.

МККК призывает немедленно предоставить доступ в Мариуполь для содействия эвакуации гражданских и раненых.