В Польше соберутся российские "либералы". Там они якобы хотят обсуждать политическое устройство будущей России.

Есть один важный момент. Будущее проигравшей России будет обсуждаться не российскими оппозиционерами, а победителями и теми народами, которые сегодня терпят беды от Москвы и страдали во времена СССР.

Только после этого денацифицированные остатки российских элит могут собираться и решать, как строить будущее оставшегося от России, исходя из тех обязательств и обременений, которые на них будут возложены победителями.

Будущее проигравшей России будет обсуждаться не российскими оппозиционерами, а победителями и теми народами, которые сегодня терпят беды от Москвы и страдали во времена СССР

А эта бесполезная кутерьма "оппозиционеров" сейчас выглядит как попытка спасти империю путем устранения режима Путина.

Есть еще один чувствительный нюанс. Вся эта братия из ходорковских, пономаревых, гудковых хочет прийти к власти на украинской крови и слезах. Наша война – это их путь к власти. Между тем, они ездят по мирам и рассказывают, что Путин плохой, но Россию надо сохранить. Они рассказывают западным элитам разные страшилки о том, как всем будет плохо, когда их "матушка" распадется.

Учитывая активность этих "товарищей", нельзя исключать, что вся эта деятельность организована и координируется российскими спецслужбами как экстремальный сценарий.

Источник

Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал.