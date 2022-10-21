Братия "русских либералов" хочет прийти к власти на украинской крови и слезах
Будущее проигравшей России будет обсуждаться не российскими оппозиционерами, а победителями и теми народами, которые сегодня терпят беды от Москвы и страдали во времена СССР
В Польше соберутся российские "либералы". Там они якобы хотят обсуждать политическое устройство будущей России.
Есть один важный момент. Будущее проигравшей России будет обсуждаться не российскими оппозиционерами, а победителями и теми народами, которые сегодня терпят беды от Москвы и страдали во времена СССР.
Только после этого денацифицированные остатки российских элит могут собираться и решать, как строить будущее оставшегося от России, исходя из тех обязательств и обременений, которые на них будут возложены победителями.
Будущее проигравшей России будет обсуждаться не российскими оппозиционерами, а победителями и теми народами, которые сегодня терпят беды от Москвы и страдали во времена СССР
А эта бесполезная кутерьма "оппозиционеров" сейчас выглядит как попытка спасти империю путем устранения режима Путина.
Есть еще один чувствительный нюанс. Вся эта братия из ходорковских, пономаревых, гудковых хочет прийти к власти на украинской крови и слезах. Наша война – это их путь к власти. Между тем, они ездят по мирам и рассказывают, что Путин плохой, но Россию надо сохранить. Они рассказывают западным элитам разные страшилки о том, как всем будет плохо, когда их "матушка" распадется.
Учитывая активность этих "товарищей", нельзя исключать, что вся эта деятельность организована и координируется российскими спецслужбами как экстремальный сценарий.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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