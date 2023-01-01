Брата экс-футболиста сборной Украины вернули из российского плена

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Верес" .

Отмечается, что среди освобожденных 31 декабря из плена защитников Украины оказался офицер Госпогранслужбы подполковник Сергей Шевчук - брат спортивного директора "Верес" Вячеслава Шевчука.

По словам бывшего футболиста "Шахтера", его брат после начала полномасштабного российского вторжения защищал от оккупантов Мариуполь. Позже вместе с другими нашими защитниками держал оборону Азовстали и с другими военнопленными оказался в Оленовке. "Все это время я пытался из разных источников получать информацию о нем, о его состоянии. Мой брат - отец четырех детей. Вся семья - очень за него волновалась. После сообщения об обмене военнопленными - я увидел его на фото среди освобожденных. Похудел килограммов на 30. Но жив. Это - самое главное. Лично с ним еще не общался. Но уже сообщил о радостной новости родителей, его жене и детях", - рассказал Шевчук.

43-летний Вячеслав Шевчук выступал за "Подолье", запорожский "Металлург", донецкий "Металлург", российский "Шинник", "Днепр" и "Шахтер", с которым в 2009 году выиграл Кубок УЕФА. Сыграл 56 матчей за сборную Украины. Тренировал "Олимпик".

31 декабря Украина вернула из плена домой еще 140 человек . Среди них – защитники Мариуполя и острова Змеиный, добровольцы терробороны из Славутича и военные из Бахмутского направления.

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