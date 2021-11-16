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Брать за рога и добивать: Маркевич спрогнозировал счет матча Босния и Герцеговина - Украина в отборе ЧМ-2022

16 ноября, 2021 вторник
10:20
Спорт

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прогнозирует победу нашей команды над Боснией и Герцеговиной в решающем матче отбора чемпионата мира-2022

Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров" .

По словам Маркевича, боснийцы сейчас удручены после поражения от финнов и потери шансов на выход на ЧМ-2022, и этим необходимо воспользоваться.

"С первых минут нужно брать быка за рога. Нельзя давать оппоненту спокойно дышать. Верю и надеюсь, что количество голевых моментов, созданных в поединке с болгарами, в матче с боснийцами перерастет в качественную реализацию. "Сине-желтые" выиграют в два м - 2:0, 3:1, без разницы", - сказал Маркевич.

Он добавил, что сборная Украины должна сыграть в атаке так, как в товарищеской игре с Болгарией, завершившейся вничью 1:1, но отразившейся 36 ударами по воротам соперника.

"Да, у нас есть некоторые проблемы в обороне, но для того и было пять дней у тренерского штаба, чтобы исправить все шероховатости в игре сборной Украины. Нужно выходить и сыграть так, как это было в последней нашей игре. Соперника нужно добивать ", - убежден Маркевич, тренировавший сборную Украины в 2010 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧМ-2022: Какие результаты нужны сборной Украины в заключительном туре для выхода из группы

По итогам семи туров группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Украины имеет 9 очков и занимает третье место в группе D. Конкуренты нашей национальной команды в борьбе за путевку в плей-офф квалификации из Финляндии имеют 11 пунктов и идут вторыми.

Франция с 15 баллами досрочно гарантировала себе первую позицию и путевку в финальную часть турнира. Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) упустили шансы на выход из группы.

Сегодня в решающем туре Украина сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Финляндия будет принимать Францию. Украинцам нужно побеждать боснийцев и рассчитывать, что финны не победят французов, а если сыграют вничью, то не забьют больше голов, чем украинцы - при равном количестве очков решающее значение будет иметь разница забитых и пропущенных мячей и количество забитых голов. Сейчас она у Украины 9:8, а в Финляндии 10:8.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45 .

От Европы на ЧМ-2022 напрямую выходят 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финиширующих вторых команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.

Они будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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