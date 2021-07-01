Брат, ты отдал здоровье ради этой победы, - голкипер "Шахтера" поддержал Беседина
Вратарь донецкого "Шахтера" Алексей Шевченко поддержал форварда сборной Украины Артема Беседина, который получил травму в матче Евро-2020 против Швеции
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Алексея Шевченко.
В своем Stories Алексей Шевченко отметил, что Беседин отдал свое здоровье ради победы Украины.
"Брат, ты отдал здоровье ради этой победы. Человек. Выздоравливай, вся страна с тобой", - написал вратарь "Шахтера" Алексей Шевченко.
В матче против Швеции Артем Беседин вышел на замену в начале дополнительного времени, однако за несколько минут покинул поле после атаки прямой ногой со стороны шведа Маркуса Даниэльссон, который получил красную карточку.
Всего на Евро-2020 Артем Беседин принял участие в трех матчах.
Украина победила Швецию в овертайме - 2: 1 и впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александра Зинченко.
- 30 июня стало известно, что травмирован Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что ждет поддержки итальянских фанов в матче против Англии на Евро-2020.
- Вечером 30 июня сборная Украины по футболу прибыла в Рим , где проведет свой матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии.
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