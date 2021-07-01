Брат, ты отдал здоровье ради этой победы, - голкипер "Шахтера" поддержал Беседина

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Алексея Шевченко.



В своем Stories Алексей Шевченко отметил, что Беседин отдал свое здоровье ради победы Украины.



"Брат, ты отдал здоровье ради этой победы. Человек. Выздоравливай, вся страна с тобой", - написал вратарь "Шахтера" Алексей Шевченко.

В матче против Швеции Артем Беседин вышел на замену в начале дополнительного времени, однако за несколько минут покинул поле после атаки прямой ногой со стороны шведа Маркуса Даниэльссон, который получил красную карточку.

Всего на Евро-2020 Артем Беседин принял участие в трех матчах.

Украина победила Швецию в овертайме - 2: 1 и впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.

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