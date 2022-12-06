Брат Царева осужден за работу на российские спецслужбы
Брата бывшего нардепа - предателя и организатора кремлевского проекта "Новороссия" Олега Царева приговорили к пяти годам лишения свободы за работу на российские спецслужбы
Об этом информирует СБУ .
По данным следствия, Михаил Царев добровольно работал с российскими спецслужбами. Одной из его задач была подготовка серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры Украины. За это оккупанты обещали сделать его "председателем" Днепропетровской ОГА в случае захвата региона.
Впрочем, сотрудники СБУ задержали Царева еще на первичном этапе подрывной деятельности. Это произошло еще в мае 2022-го во время спецоперации в Днепре. В ходе обысков правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карты и паспорта гражданина РФ.
За сотрудничество со следствием его приговорили к пяти годам заключения. Злоумышленник просит внести его имя в списки обмена на украинцев, которые находятся в плену у россиян.
- 15 сентября стало известно, что СБУ заочно сообщила о подозрении Цареву и еще 2 коллаборантам, пытавшимся "дойти в Киев" с войсками РФ.
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