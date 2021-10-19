Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова умер от отравления алкоголем, - Нацполиция
В полиции сообщили, что смерть Андрея Павлова, брата погибшего мэра Кривого Рога, наступила в результате отравления алкоголем
Об этом передает пресс-служба полиции.
Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Павлова наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.
- Напомним, в 15 августа 2021 года погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его обнаружили застреленным на веранде собственного дома в селе Вольное. Рядом с ним лежал карабин "Сайга".
- В понедельник, 18 октября, в Кривом Роге нашли мертвым 46-летнего Андрея Павлова - брата погибшего ранее мэра Константина Павлова.
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