Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Около 94 млн гривен удалось собрать благодаря продаже браслетов "Азовсталь. Символ несгибаемости". Средства пойдут на приобретение 9 беспилотников в первый в мире флот морских дронов, чтобы оградить Украину от вражеских ракет", - написал Федоров.

Сообщается, что все браслеты из последней довоенной партии металла комбината "Азовсталь" раскуплены. Символ несокрушимости приобрели люди из 43 стран мира.

"Теперь голос Украины звучит еще сильнее во всех уголках мира, а украинцев будут защищать морские дроны", – добавил Федоров.

Министр поблагодарил партнеров из Sova, Метинвест, Новая почта и Rozetka за совместную работу.

В октябре министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что средства, полученные за предпоследнюю партию браслетов, пойдут на закупку беспилотников.

11 ноября Владимир Зеленский объявил о сборе на флот морских дронов на фандрейзинговой платформе UNITED24.

15 ноября Минцифры объявило, что в Украине снова можно заказать браслеты "Символ несокрушимости. Азовсталь" – их изготовили из букв "Верю в ВСУ", которые до начала ноября стояли в центе Киева.

Всего за 2 дня было продано более 45 тысяч из последней партии браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости".

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