Брали взятки у раненых на Донбассе военных: ГБР сообщило о подозрениях злоумышленникам

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.



Следствие установило, что участниками мошеннической сделки были председатель межрайонной Броварской медико-социальной экспертной комиссии, бывший начальник медицинской службы воинской части, уволенный за взяточничество, и гражданский.



Злоумышленников разоблачили в июле 2021 года.



Они требовали деньги у раненых военных ВСУ и других участников ООС за оформление группы инвалидности. Также злоумышленники принимали взятки за установление связи ранения или увечья, полученных во время боевых действий и прохождения службы.



В общей сложности подозреваемые получили $21 тыс.



В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд.



За получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, совершенное организованной преступной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины) подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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