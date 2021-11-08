Брала 2,5 тыс. грн за услуги: СБУ разоблачила врача, которая вносила фиктивные сведения о вакцинации в систему eHealth

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ разоблачила масштабную махинацию с данными о вакцинации от COVID-19. Врач вносила ложные сведения в электронную систему eHealth по проведению вакцинации и брала за эти "услуги" по 2,5 тыс. грн с человека.



По данным следствия, схему организовала заместитель директора одной из коммунальных больниц Ивано-Франковской области. В нее обращались граждане, которые не желали вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Действие". Врач не проводила им прививки, вместо этого незаконно вносила их персональные данные в электронную систему здравоохранения как якобы вакцинированных. Неиспользованная вакцина при этом списывалась.



Стражи порядка в ходе обысков изъяли компьютерную технику, которая использовалась для внесения данных в информационную систему Нацслужбы здоровья, журнал учета вакцинированных лиц и другие документы.



В ведомстве отметили, что в настоящее время планируется объявление злоумышленницы о подозрении. Правоохранители продолжают следственные действия по установлению всех причастных к сделке лиц.



В СБУ добавили, что после обнаружения персональных данных, противоправно внесенных в систему, правоохранители будут инициировать аннулирование свидетельств соответствующих лиц о вакцинации.

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