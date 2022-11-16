Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подразделение противодействия киберпреступлениям в Житомирской области при процессуальном руководстве Чудновской окружной прокуратуры разоблачило жителя Чудновщины, который обманывал людей в условиях войны под видом услуг перевозки с временно оккупированных территорий на подконтрольные Украине.

25-летний житель Чудновщины распространял в мессенджерах сообщение с предложением перевезти желающих выехать из временно оккупированных территорий на подконтрольные Украине. Цена на услуги была невысокая, поэтому звонки с заказами активно поступали. "Перевозчик" просил перечислить ему на карточку задаток в сумме 6 тысяч гривен якобы на горючее, а затем связь с ним прерывалась.

В настоящее время полицейские установили по меньшей мере двух пострадавших от этой мошеннической схемы. Это родственники людей, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, которые таким образом надеялись вывезти близких.

15 ноября полицейские провели санкционированные следственные действия по месту жительства фигуранта и в его автомобиле. В результате обысков изъяли доказательства противоправной деятельности мужчины, в том числе компьютерную технику и интернет-оборудование, средства связи, семь и банковские карты и т.п.

Досудебное расследование продолжается по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются и другие факты и лица, пострадавшие от противоправных действий.

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