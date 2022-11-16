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Брал 6000 грн на бензин и исчезал: полиция разоблачила мужчину, что обманывал людей, которые хотели уехать из-под оккупации

16 ноября, 2022 среда
14:29
Криминал

В Житомирской области киберполицейские разоблачили псевдоперевозчика, который обманывал людей, предлагая помощь с перевозкой из временно оккупированных территории

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подразделение противодействия киберпреступлениям в Житомирской области при процессуальном руководстве Чудновской окружной прокуратуры разоблачило жителя Чудновщины, который обманывал людей в условиях войны под видом услуг перевозки с временно оккупированных территорий на подконтрольные Украине.

25-летний житель Чудновщины распространял в мессенджерах сообщение с предложением перевезти желающих выехать из временно оккупированных территорий на подконтрольные Украине. Цена на услуги была невысокая, поэтому звонки с заказами активно поступали. "Перевозчик" просил перечислить ему на карточку задаток в сумме 6 тысяч гривен якобы на горючее, а затем связь с ним прерывалась.

В настоящее время полицейские установили по меньшей мере двух пострадавших от этой мошеннической схемы. Это родственники людей, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, которые таким образом надеялись вывезти близких.

15 ноября полицейские провели санкционированные следственные действия по месту жительства фигуранта и в его автомобиле. В результате обысков изъяли доказательства противоправной деятельности мужчины, в том числе компьютерную технику и интернет-оборудование, средства связи, семь и банковские карты и т.п.
Досудебное расследование продолжается по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются и другие факты и лица, пострадавшие от противоправных действий.

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