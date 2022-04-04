Брал $3 тыс. за услугу: в Винницкой области задержали молодца, который помогал нелегально пересечь границу призывникам
В Винницкой области задержали молодого человека, который помогал нелегально пересечь границу мужчинам призывного возраста
Об этом сообщает "Суспильне Винница" со ссылкой на ГУНП в Винницкой области.
По предварительной информации, 45-летний винничанин находил мужчин призывного возраста через Telegram и помогал им пересекать государственную границу.
Как стало известно, за свои услуги он брал $3000.
Винничанина задержали. Продолжается следствие.
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