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Бракованные артиллерийские мины для ВСУ почти на 270 млн грн: СБУ разоблачила коррупционную схему

18 августа, 2023 пятница
14:54
Криминал

В Киевской области разоблачена коррупционная схема, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ накануне полномасштабного вторжения РФ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Речь идет о контракте на поставку украинской армии мин на общую сумму почти 270 млн грн.

По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, получивших заказы от Министерства обороны на производство артиллерийских боеприпасов.

Фото: СБУ

Согласно документам, предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года, однако, к этому сроку компании поставили в Миноборону лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования некачественного пороха.

В ходе испытаний полученных артиллерийских мин специалисты оборонного ведомства обнаружили, что их невозможно применять в боевых условиях, что могло вывести из строя само артвооружение.

После этого бракованную партию боеприпасов вернули компаниям-производителям, чтобы они устранили выявленные недостатки. Впрочем, предприниматели не устранили технические неисправности и не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу.

На основании собранных доказательств двум руководителям компаний поставлено в известность о подозрении за мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • СБУ задокументировала преступную деятельность заместителя директора департамента финансов Минобороны, подозреваемого в хищении почти 16 млн грн.

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