"Bradley спас нам жизнь": режиссер Олег Сенцов попал под артобстрел
Известный украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов попал под артиллерийский обстрел на фронте и получил ранение
Об этом он сообщил в Facebook.
"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращении, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Bradley снова спас нам жизнь", – написал Сенцов.
Он уточнил, что в результате обстрела получили ранения трое бойцов, в основном из-за обломков.
"Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда", – рассказал Сенцов о своем состоянии.
"У других ребят тоже все хорошо - запорожские врачи знают свое дело, спасибо!" – добавил режиссер.
Также он опубликовал фото, на котором видны ранения лица.
- 8 июля во время контрнаступления Сенцов получил контузию.
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