"Bradley спас нам жизнь": режиссер Олег Сенцов попал под артобстрел

Об этом он сообщил в Facebook.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращении, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Bradley снова спас нам жизнь", – написал Сенцов.

Он уточнил, что в результате обстрела получили ранения трое бойцов, в основном из-за обломков.

"Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда", – рассказал Сенцов о своем состоянии.

"У других ребят тоже все хорошо - запорожские врачи знают свое дело, спасибо!" – добавил режиссер.

Также он опубликовал фото, на котором видны ранения лица.