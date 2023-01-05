Bradley, Marder и еще одна батарея Patriot: Байден и Шольц объявили общий пакет вооружения для Украины
Президент Джо Байден и канцлер Олаф Шольц после телефонных переговоров объявили о совместном пакете военной помощи Украине
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Белого дома.
В заявлении говорится, что Байден и Шольц поговорили по телефону 5 января, чтобы обменяться мнениями относительно продолжающейся агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины. Они подтвердили свою твердую солидарность с Украиной и украинским народом перед лицом агрессии России.
Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется.
Для этого США намерены поставить Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Обе страны планируют тренировать украинские войска на соответствующих системах.
Также в контексте ракетных и беспилотных атак России, которые продолжаются против критической инфраструктуры Украины, президент Байден и канцлер Шольц подтвердили свое намерение и дальше поддерживать настоятельную потребность Украины в средствах противовоздушной обороны. В конце декабря США объявили о передаче Украине батареи ПВО Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot.
- Напомним, 5 января США анонсировали новый пакет военной помощи Украине.
- 4 января Байден подтвердил, что США рассматривают вариант поставки БМП Bradley для Украины. Их называют лёгкими танками. Похожее оружие Украине готовы предоставить Франция и Германия – 4 января стало известно, что Париж передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.
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