БПЛА "Фурия" повышает эффективность артиллерийских средств, - директор компании "Атлон Авиа" Вьюник
Директор компании "Атлон Авиа" Артем Вьюник рассказал, что БПЛА украинских производителей применяются для решения широкого спектра задач
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Идет война артиллерии и беспилотников. Такой опыт в мире уже есть. Украина активно использует БПЛА. Беспилотные авиационные системы превращают объекты, которые нельзя наблюдать иным образом в наблюдаемые цели. Это значительно повышает эффективность артиллерийских средств", - пояснил Вьюник
Также директор компании "Атлон Авиа" добавил, что БПЛА "Фурия" принят на вооружение ВСУ как комплекс разведки и корректировки огня артиллерии.
"Но в условиях дефицита беспилотных систем – комплексы применяются для решения широкого спектра задач, в том числе для общевойсковой разведки, наблюдения, корректировки", – подчеркнул Вьюник.
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