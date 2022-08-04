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Главная война с Россией БПЛА "Фурия" повышает эффективность артиллерийских средств, - директор компании "Атлон Авиа" Вьюник
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БПЛА "Фурия" повышает эффективность артиллерийских средств, - директор компании "Атлон Авиа" Вьюник

4 августа, 2022 четверг
14:32
война с Россией

Директор компании "Атлон Авиа" Артем Вьюник рассказал, что БПЛА украинских производителей применяются для решения широкого спектра задач

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Идет война артиллерии и беспилотников. Такой опыт в мире уже есть. Украина активно использует БПЛА. Беспилотные авиационные системы превращают объекты, которые нельзя наблюдать иным образом в наблюдаемые цели. Это значительно повышает эффективность артиллерийских средств", - пояснил Вьюник

Также директор компании "Атлон Авиа" добавил, что БПЛА "Фурия" принят на вооружение ВСУ как комплекс разведки и корректировки огня артиллерии.

"Но в условиях дефицита беспилотных систем – комплексы применяются для решения широкого спектра задач, в том числе для общевойсковой разведки, наблюдения, корректировки", – подчеркнул Вьюник.

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