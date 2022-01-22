БПЛА американской разведки впервые промониторила границу Украины с Беларусью

На это обращает внимание InfromNapalm .



Как отмечает ресурс, подобное произошло впервые.



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"Впервые американское стратегическое БПЛА RQ-4A Global Hawk мониторило помимо восточных границ Украины также и белорусское направление", - отмечается в сообщении.







Как видно из приведенной InformNapalm карты полета, беспилотник совершил несколько кругов вдоль границы с Беларусью.

Напомним, вскоре должны начаться совместные военные учения РФ и РБ.

Маневры будут проходить под эгидой Союзного государства России и Белоруссии.



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