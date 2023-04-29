Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина .

По его словам, в Севастополе было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью около 40 тыс. тонн, предназначенных для Черноморского флота РФ.

"В городе Севастополь 29 апреля состоялся "хлопок", который является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора", - сказал Юсов.

Он добавил, что ГУР также известно о фактах хищения на упомянутой нефтебазе в Севастополе представителями самой оккупационной власти.

"Стоит отметить, что нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны", - рассказал Юсов.