"Божья кара за Умань": в ГУР раскрыли подробности взрывов на нефтебазе в Севастополе
29 апреля в результате взрывов на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью 40 тыс. тонн
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина .
По его словам, в Севастополе было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью около 40 тыс. тонн, предназначенных для Черноморского флота РФ.
"В городе Севастополь 29 апреля состоялся "хлопок", который является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора", - сказал Юсов.
Он добавил, что ГУР также известно о фактах хищения на упомянутой нефтебазе в Севастополе представителями самой оккупационной власти.
"Стоит отметить, что нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны", - рассказал Юсов.
- 28 апреля в Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них – 5 детей .
- 29 апреля оккупационные власти Крыма заявили об атаке беспилотников на нефтебазу в Севастополе.
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