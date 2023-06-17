"Боже, храни королеву": Байден в речи о контроле над оружием
Президент США Джо Байден, во время речи об усилении контроля над оружием, сказал фразу "Боже, храни королеву", которая вызвала всеобщее смущение среди зрителей
Об этом пишет BBC.
Выступая на Национальном саммите безопасных общин в Коннектикуте, президент Джо Байден призвал усилить законы по контролю над оружием. Завершив свою речь фразой "Боже, храни королеву", он вызвал определенное удивление среди зрителей.
Речь Байдена быстро распространилась в сети, оставив пользователей социальных сетей в сомнениях по поводу ее подлинного значения.
Первая заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон отметила, что в тот момент Байден "обращался к кому-то из зрителей".
Справка. "Боже, храни королеву" является национальным гимном Великобритании, когда правящим монархом является женщина.
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