"Боже, храни королеву": Байден в речи о контроле над оружием

Об этом пишет BBC.

Выступая на Национальном саммите безопасных общин в Коннектикуте, президент Джо Байден призвал усилить законы по контролю над оружием. Завершив свою речь фразой "Боже, храни королеву", он вызвал определенное удивление среди зрителей.

Речь Байдена быстро распространилась в сети, оставив пользователей социальных сетей в сомнениях по поводу ее подлинного значения.

Первая заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон отметила, что в тот момент Байден "обращался к кому-то из зрителей".

Справка. "Боже, храни королеву" является национальным гимном Великобритании, когда правящим монархом является женщина.