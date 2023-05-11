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Бойцы ВСУ на протезах пройдут пеший 120-километровый благотворительный марафон

11 мая, 2023 четверг
17:33

15 мая в 12:30 стартует Благотворительный пеший марафон "Из пламени родились", инициаторами и участниками которого станут двое военнослужащих ВСУ, которые в начале войны потеряли конечности

Сергей Храпко и Александр Швецов участвовали в боевых действиях в 2014-2015 годах и при выполнении задач получили ранения, которые привели к ампутации и протезированию ног.

Марафон ребята пройдут для поддержки проекта создания современного приемного отделения Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь", пациентами которого когда-то были Сергей и Александр. Конечная цель – сбор средств на гастроскоп стоимостью 3 633 420 грн.

Дистанция марафона составляет 120 километров или 165 156 шагов, которые бойцы пройдут пешком. Сергей Храпко начнет свой марафон в Киеве, а Александр Швецов – в Житомире. Где-то на пути друг к другу они встретятся. Каждый шаг для них – это непростые усилия. Но желание помочь раненым гораздо сильнее.

Каждый донат в 22 гривни – это один шаг. Чтобы закрыть сбор и решить задачу, необходимо получить 165 156 таких донатов.

Ссылка на банке: https://send.monobank.ua/jar/6oDWWR2MXE?fbclid=IwAR1_Ee5iolGvbpiH7dtGCq0PG3-Yekh3BBO51UMvLXAfO_kwNloGKXOp81k

Брифинг в начале марафона пройдет 15 мая 12:00

Место проведения: Житомирская трасса, знак "Конец Киева", парковка ресторана "Краков" https://maps.app.goo.gl/Z8hyWG2xjG7x1yyHA?g_st=ic

Об участниках Благотворительного пешего марафона "Из пламени родились"

Александр Швецов был призван на военную службу в 29 лет, сейчас ему 38. 31 марта 2014 года для него началась война. 4 июля в окрестностях Луганска Александр получил огнестрельное осколочное сквозное ранение левой голени с повреждением подколенной артерии.

Потерял 2 литра крови. Операция шунтирования артерии оказалась не эффективна. Кровоток не восстанавливался. 5 июля врачи приняли решение о безотлагательном хирургическом вмешательстве и ампутировали левую ногу на уровне бедра. За правую ногу сражались более полугода.

Саша вернулся домой после лечения и протезирования, осознав, что его собственная жизнь изменилась и теперь нужно овладевать новыми реалиями. Он прошел этот путь сам, и помогает многим раненым побратимам. Все эти годы организовывал поездки для ветеранов, показывал им мир и учил жить с протезом. В первые дни широкого наступления он один из первых начал приезжать и помогать госпиталю – активно объясняет почему протезироваться лучше в Украине – на собственном примере. Участвовал и участвует в Играх Непокоренных.

Сергей Храпко 45 лет, двое детей. Он попал в госпиталь в 2015 году, в отделение гнойной хирургии, потеряв левую руку и ногу 16 мая 2015 года, в результате минометных обстрелов в окрестностях села Луганское, Бахмутского района. Перенес 20 операций. Сложное протезирование. Получил новую жизнь.

Сейчас Сергей активно поддерживает побратимов в реабилитации. Сам стал волонтером и помогает другим. Участвовал и участвует в Играх Непокоренных.

военные силы Украины
Война с Россией
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