Бойцы ТрО освободили село Малиновку в Запорожской области

Об этом сообщает территориальная оборона Вооруженных Сил Украины.



По предварительной информации, личный состав одного из подразделений ТрО Запорожской области провел наступательную операцию, в ходе которой от российских захватчиков было освобождено село Малиновка, Пологовского района.



Как сообщает ТрО ВСУ, в настоящее время продолжается "зачистка" населенного пункта от диверсантов и остатков российских оккупантов.

В Киевской области ВСУ освободили Лукьяновку, уничтожили российский опорный пункт и 40 оккупантов, - глава терробороны Киева