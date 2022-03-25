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Бойцы ТрО освободили село Малиновку в Запорожской области

25 мартa, 2022 пятница
17:25
война с Россией

Бойцы ТрО Запорожской области освободили от российских оккупантов село Малиновку

Об этом сообщает территориальная оборона Вооруженных Сил Украины.

По предварительной информации, личный состав одного из подразделений ТрО Запорожской области провел наступательную операцию, в ходе которой от российских захватчиков было освобождено село Малиновка, Пологовского района.

Как сообщает ТрО ВСУ, в настоящее время продолжается "зачистка" населенного пункта от диверсантов и остатков российских оккупантов.

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