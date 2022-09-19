Бойцы ССО уничтожили на Бахмутском направлении наблюдательный пункт российских захватчиков
Силы спецопераций ликвидировали из противотанкового ракетного комплекса наблюдательный пункт рашистов на Бахмутском направлении Донецкой области
Об этом информирует в телеграмме Силы специальных операций ВСУ .
"Филигранная работа воинов ССО Украины на Бахмутском направлении. Точным выстрелом из ПТРК операторы уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов", - говорится в сообщении.
- Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого освободили село Чкаловское Харьковской области от российских захватчиков.
- А воины-десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины за два дня прошли более 150 км в тылу врага и дошли до Оскола.
- Также недавно львовские десантники сбили вражеский многоцелевой истребитель Су-30.
- За прошедшие сутки ВСУ также нанесли удары по вражеским составам, позициям сил ПВО и пунктам управления войсками на Юге.
- С 24 февраля по 19 сентября Россия потеряла в Украине 54650 военных, 2212 танков и 1313 артиллерийских систем.
- В Луганской области украинские воины ликвидировали базу россиян в Кадиевке, а также ликвидировали технику и врагов на территории Новоайдарского района.
- В результате успешного контрнаступления в Харьковской области ВСУ захватили большое количество вооружения, военной техники и личный состав врага.
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