Об этом информирует в телеграмме Силы специальных операций ВСУ .

"Филигранная работа воинов ССО Украины на Бахмутском направлении. Точным выстрелом из ПТРК операторы уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого освободили село Чкаловское Харьковской области от российских захватчиков.

А воины-десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины за два дня прошли более 150 км в тылу врага и дошли до Оскола.

Также недавно львовские десантники сбили вражеский многоцелевой истребитель Су-30.

За прошедшие сутки ВСУ также нанесли удары по вражеским составам, позициям сил ПВО и пунктам управления войсками на Юге.

С 24 февраля по 19 сентября Россия потеряла в Украине 54650 военных, 2212 танков и 1313 артиллерийских систем.

В Луганской области украинские воины ликвидировали базу россиян в Кадиевке, а также ликвидировали технику и врагов на территории Новоайдарского района.

В результате успешного контрнаступления в Харьковской области ВСУ захватили большое количество вооружения, военной техники и личный состав врага.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb