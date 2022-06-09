Бойцы ССО "Азов" показали уничтожение позиций противника. Видео
Украинские бойцы Сил специальных операций "Азов" ликвидировали позиции российских оккупантов, которые приблизились вплотную. В результате рашисты были вынуждены отойти
Об этом информируют в телеграмме ССО "Азов" .
"На видео ближний бой с захватчиками в Запорожской области. Бойцы ССО АЗОВ приблизились вплотную к вражеским позициям и открыли огонь по российским мишеням. В итоге украинские воины вытеснили россиян с занятых позиций, а часть оккупантов навсегда осталась удобрением в украинской земле", - говорится в сообщении.
Справочно. ССО "Азов" - отдельное подразделение Сил специальных операций Украины (в/ч А4027). Сформированный 9 марта 2022 года на базе подразделения территориальной обороны "Азов", которое начало создаваться в Киеве с первых дней российского вторжения в этом году. Активно участвовал в обороне Киева.
- Ранее пресс-служба сообщала, как в Запорожье вместе с бойцами артиллерии ВСУ ликвидировали спрятанную российскими захватчиками технику в фермерском ангаре.
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