Бойцы Сил обороны сбили вражеский вертолет

Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины на своей странице в Facebook.



"На одного петуха рашистов стало меньше! Работаем!", - говорится в сообщении.











Также за сутки бойцы полка Азов уничтожили 2 танка, 2 БМД, 2 БМП и взяли оккупантов в плен.

Напомним, в Луганской области оккупанты за неделю потеряли около 800 военных, а в больницу Алчевска из Попасной поступило примерно 30 раненых кадыровцев.