Бойцы Сил обороны сбили вражеский вертолет
2 апреля военные Сил обороны Украины сбили очередной вертолет оккупантов
Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины на своей странице в Facebook.
"На одного петуха рашистов стало меньше! Работаем!", - говорится в сообщении.
Также за сутки бойцы полка Азов уничтожили 2 танка, 2 БМД, 2 БМП и взяли оккупантов в плен.
- Напомним, в Луганской области оккупанты за неделю потеряли около 800 военных, а в больницу Алчевска из Попасной поступило примерно 30 раненых кадыровцев.
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