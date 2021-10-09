Бойцы с передовой записали на видео ответ Киве, который поздравил Путина с днем рождения

Военные заявили, что Кива, который накануне поздравил президента России Владимира Путина с днем ​​рождения, плюнул на могилы погибших бойцов. Поэтому они призвали собратьев в тылу "плюнуть в морду" народному депутату, информирует Еспресо.TV.



Помимо прочего, воины пригласили Киву на передовые позиции на Донбасс, где по их словам, он сможет лично поздравить россиян по ту сторону фронта.

Также бойцы порекомендовали депутату "лечиться от наркотической зависимости".