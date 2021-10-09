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Главная Общество Бойцы с передовой записали на видео ответ Киве, который поздравил Путина с днем рождения

Бойцы с передовой записали на видео ответ Киве, который поздравил Путина с днем рождения

9 октября, 2021 суббота
13:35
Общество Илья Кива

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины записали видеообращение к депутату Верховной Рады от ОПЗЖ Илье Киве, в котором заявили, что он "перешел черту"

Военные заявили, что Кива, который накануне поздравил президента России Владимира Путина с днем ​​рождения, плюнул на могилы погибших бойцов. Поэтому они призвали собратьев в тылу "плюнуть в морду" народному депутату, информирует Еспресо.TV.

Помимо прочего, воины пригласили Киву на передовые позиции на Донбасс, где по их словам, он сможет лично поздравить россиян по ту сторону фронта.



Также бойцы порекомендовали депутату "лечиться от наркотической зависимости".


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Владимир Путин
Илья Кива
день рождения Путина
ОПЗЖ
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