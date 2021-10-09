Бойцы с передовой записали на видео ответ Киве, который поздравил Путина с днем рождения
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины записали видеообращение к депутату Верховной Рады от ОПЗЖ Илье Киве, в котором заявили, что он "перешел черту"
Военные заявили, что Кива, который накануне поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, плюнул на могилы погибших бойцов. Поэтому они призвали собратьев в тылу "плюнуть в морду" народному депутату, информирует Еспресо.TV.
Помимо прочего, воины пригласили Киву на передовые позиции на Донбасс, где по их словам, он сможет лично поздравить россиян по ту сторону фронта.
Также бойцы порекомендовали депутату "лечиться от наркотической зависимости".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное