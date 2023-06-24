Об этом командир РДК Денис Никитина заявил в своем видеообращении.

"Я призываю всех сторонников РДК к активным действиям! У всех нас появился уникальный шанс определить свою судьбу и судьбу нашей Родины! Вся координация будет идти через наши официальные каналы связи", - сказал он.

Командир РДК также отметил, что сейчас находится с бойцами РДК в Украине, помогая ВСУ воевать с армией РФ. По его словам, линия фронта в Украине начинает "сыпаться".

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"Фронт начинает сыпаться - деморализованные и лишенные управления солдаты армии РФ просто покидают свои позиции. В районе Бахмута и на Запорожском направлении бойцы ВСУ продвигаются, не встречая сопротивления", - заявил Никитин.

Командир РДК также подчеркнул, что сейчас задача его группировки - помогать Вооруженным силам Украины двигать фронт дальше и освобождать оккупированные украинские земли.

"Бойцы РДК, находящиеся на территории РФ, - мобилизованы. Они готовы помогать освобождать Россию от кровавого тирана. И я думаю, что с обеих сторон границы войска РДК ускоряют нашу общую победу", - констатировал Никитин.