Бойцы полка Калиновского и их гражданские сограждане запустили над Беларусью бело-красно-белый флаг
Во вторник, 19 сентября, на границе с Республикой Беларусь по инициативе гражданских граждан этой страны, а также военнослужащих белорусского полка имени Кастуся Калиновского Вооруженных Сил Украины состоялась акция, посвященная дню бело-красно-белого флага
Об этом рассказали корреспонденты Еспресо.
Белорусы, сбежавшие от тирании самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, в сотрудничестве с волонтерами подняли в воздух огромный флаг размером 5 на 10 метров. Флаг полетел в Беларусь, где в 2020 году стал символом сопротивления против диктатуры так называемого лидера.
В этот момент символ свободы белорусского народа режим признал запрещенным, а его использование карается уголовной ответственностью. Несмотря на это, многие белорусы считают, что их государство фактически под оккупацией.
Акция с флагом имела целью вдохновить своих земляков на диалог с украинцами. Важно, что во время акции звучала песня украинского автора Ивана Семесюка "Красное и белое".
Флаг полетел в Беларусь как символ свободы.
Справочно. Бело-красно-белый флаг – исторический национальный символ Беларуси, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918–1919) и государственный флаг Республики Беларусь до 1995 года. После референдума, инициированного и незаконно проведённого Александром Лукашенко, использование этого флага в стране фактически запретили.
Что известно о противостоянии белорусов и власти Лукашенко
Оно началось после президентских выборов 9 августа 2020 года, сфальсифицированных в пользу Лукашенко. Многие белорусы вышли на массовые протесты, требуя повторного голосования и демократических реформ. Власти жестоко разгоняли демонстрантов, применяя силу, пытки, задержания и уголовные преследования.
Лукашенко потерял легитимность как президент Беларуси не только в глазах своего народа, но и мирового сообщества. Страны ЕС и Украина не признали результаты выборов и ввели санкции против Лукашенко и его окружения. Лукашенко зависит от поддержки России, которая пытается усилить свое влияние на Беларусь. Впрочем, Путин не может заставить Лукашенко согласиться на политические транзиции или более глубокую интеграцию с Россией.
Многие белорусские активисты и журналисты вынуждены были покинуть страну из-за преследований.
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