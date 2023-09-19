Бойцы полка Калиновского и их гражданские сограждане запустили над Беларусью бело-красно-белый флаг

Об этом рассказали корреспонденты Еспресо.

Белорусы, сбежавшие от тирании самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, в сотрудничестве с волонтерами подняли в воздух огромный флаг размером 5 на 10 метров. Флаг полетел в Беларусь, где в 2020 году стал символом сопротивления против диктатуры так называемого лидера.

В этот момент символ свободы белорусского народа режим признал запрещенным, а его использование карается уголовной ответственностью. Несмотря на это, многие белорусы считают, что их государство фактически под оккупацией.

Акция с флагом имела целью вдохновить своих земляков на диалог с украинцами. Важно, что во время акции звучала песня украинского автора Ивана Семесюка "Красное и белое".

Флаг полетел в Беларусь как символ свободы.

Справочно. Бело-красно-белый флаг – исторический национальный символ Беларуси, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918–1919) и государственный флаг Республики Беларусь до 1995 года. После референдума, инициированного и незаконно проведённого Александром Лукашенко, использование этого флага в стране фактически запретили.

Что известно о противостоянии белорусов и власти Лукашенко

Оно началось после президентских выборов 9 августа 2020 года, сфальсифицированных в пользу Лукашенко. Многие белорусы вышли на массовые протесты, требуя повторного голосования и демократических реформ. Власти жестоко разгоняли демонстрантов, применяя силу, пытки, задержания и уголовные преследования.

Лукашенко потерял легитимность как президент Беларуси не только в глазах своего народа, но и мирового сообщества. Страны ЕС и Украина не признали результаты выборов и ввели санкции против Лукашенко и его окружения. Лукашенко зависит от поддержки России, которая пытается усилить свое влияние на Беларусь. Впрочем, Путин не может заставить Лукашенко согласиться на политические транзиции или более глубокую интеграцию с Россией.

Многие белорусские активисты и журналисты вынуждены были покинуть страну из-за преследований.