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Главная война с Россией Бойцы ОТУ "Восток" 19 апреля отбили 3 атаки, уничтожили 30 оккупантов, 10 бронемашин и вертолет

Бойцы ОТУ "Восток" 19 апреля отбили 3 атаки, уничтожили 30 оккупантов, 10 бронемашин и вертолет

19 апреля, 2022 вторник
22:14
война с Россией

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия

Об этом сообщает штаб группировки.

"19 апреля, украинские воины отбили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено: личного состава – 30, танков – 2, БТР/БМП – 8, АО – 2, вертолетов – 1", - говорится в сообщении.

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