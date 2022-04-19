Бойцы ОТУ "Восток" 19 апреля отбили 3 атаки, уничтожили 30 оккупантов, 10 бронемашин и вертолет
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия
Об этом сообщает штаб группировки.
"19 апреля, украинские воины отбили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено: личного состава – 30, танков – 2, БТР/БМП – 8, АО – 2, вертолетов – 1", - говорится в сообщении.
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