Бойцы ООС отразили 7 атак врага и уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы и 17 единиц бронированной техники

Об этом сообщает Штаб Операции объединенных сил.



"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машин, 18 единиц автомобильной техники и 4 топлива".



Также противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".



Всего за неделю военнослужащие ООС отбили 63 вражеских атаки.

Потери противника составляют:

Зенитный ракетный комплекс – 1;

Танков – 55;

Артиллерийских систем – 20;

Бронированной техники – 114;

Боевых бронированных машин – 6;

Специальной инженерной техники – 2;

Автомобильной техники – 62;

Топливозаправщиков – 5;

Самолетов – 5;

Вертолетов – 1;

Крылатые ракеты – 3;

Беспилотных летательных аппаратов – 28;