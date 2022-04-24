Бойцы ООС отразили 7 атак врага и уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы и 17 единиц бронированной техники
24 апреля на востоке страны украинские военные отбили 7 вражеских атак, в ходе которых уничтожили 13 танков, три артиллерийских системы, три беспилотных летательных аппарата и другую вражескую технику.
Об этом сообщает Штаб Операции объединенных сил.
"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машин, 18 единиц автомобильной техники и 4 топлива".
Также противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Всего за неделю военнослужащие ООС отбили 63 вражеских атаки.
Потери противника составляют:
- Зенитный ракетный комплекс – 1;
- Танков – 55;
- Артиллерийских систем – 20;
- Бронированной техники – 114;
- Боевых бронированных машин – 6;
- Специальной инженерной техники – 2;
- Автомобильной техники – 62;
- Топливозаправщиков – 5;
- Самолетов – 5;
- Вертолетов – 1;
- Крылатые ракеты – 3;
- Беспилотных летательных аппаратов – 28;
Напомним, 23 апреля ВСУ отбили 12 вражеских атак и уничтожили российские танки, артиллерию, бронемашину, бронетехнику, автотехнику, самолет, крылатую ракету и беспилотники.
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