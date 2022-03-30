Бойцы холодноярской бригады захватили хваленый "Солнцепек", которым оккупанты пугали украинцев
Украинские бойцы захватили российскую тяжелую транспортно-заряжающую машину из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек"
Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр.
"Хваленые "Сонцепеки", которыми пугали украинцев, и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях", - пишут военные.
93-я ОМБр Холодный Яр показала фотографию из транспортно-заряжающей машины из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".
Военные отмечают, что машина должна работать в комплексе с транспортирующей и пусковой машинами. Но в колонне, которую разбили холодноярцы, была всего одна машина из всего комплекса.
"Колонна шла на село на Харьковщине и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от «Сонцепёка» развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы" - рассказал историю этого экземпляра российского оборонпрома воин с позывным. Сид".
- Добавим, что начала полномасштабной войны против Украины кафиры потеряли около 17300 военных, 1723 бронемашины, 605 танков, 131 вертолет и 121 самолет. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ сегодня 30 марта.
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