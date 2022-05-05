Бойцы Калиновского полка передали в Винницу остатки уничтоженных в Ирпене и Буче российских танков

Об этом сообщает Винницкий городской голова Сергей Моргунов.

По его информации, бойцы Калиновского 8-го полка оперативного назначения имени Ивана Богуна привезли в Винницу сожженные в Ирпене и Буче остатки боевых машин россиян.

"Сегодня эта своеобразная инсталляция из останков руZZкой техники – не музейный экспонат. Война – рядом, мы должны это осознавать. Мы должны держать героическую оборону и сплотиться ради победы – на всех фронтах, каждый на своем месте. Тогда в металлолом превратится не только вражеская техника, но и весь их русский мир с решистской идеологией", - пишет Моргунов.







