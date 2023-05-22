Бойцы из Российского добровольческого корпуса отлично знают свою работу, - военный эксперт Селезнев о событиях в Белгородской области
Военный эксперт Владислав Селезнев убежден, что Российский добровольческий корпус действительно проводит активную военную операцию на территории РДК
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Российский добровольческий корпус - это структура, которая не является частью и не подчиняется Силам обороны Украины. Они действуют автономно и системно. Их действия преследуют цель разбудить российское население, поскольку в нынешнем состоянии россияне не имеют никаких возможностей на будущее. Поэтому им нужно менять эту преступную власть и возвращаться к устойчивому экономическому развитию", - объяснил Селезнев.
Эксперт подчеркнул, что военные операции РДК в Белгородской области производятся не впервые.
"Очевидно, что ребята из Российского добровольческого корпуса отлично знают свою работу и не впервые проводят такие информационно-силовые операции. Дважды такие операции проводились на территории Брянщины, а сегодня это происходит в разных районах Белгородской области. Сейчас мало что понятно. Однако, я считаю, что РДК действительно физически находятся на территории РФ" – добавил он.
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