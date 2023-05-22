Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Российский добровольческий корпус - это структура, которая не является частью и не подчиняется Силам обороны Украины. Они действуют автономно и системно. Их действия преследуют цель разбудить российское население, поскольку в нынешнем состоянии россияне не имеют никаких возможностей на будущее. Поэтому им нужно менять эту преступную власть и возвращаться к устойчивому экономическому развитию", - объяснил Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что военные операции РДК в Белгородской области производятся не впервые.

"Очевидно, что ребята из Российского добровольческого корпуса отлично знают свою работу и не впервые проводят такие информационно-силовые операции. Дважды такие операции проводились на территории Брянщины, а сегодня это происходит в разных районах Белгородской области. Сейчас мало что понятно. Однако, я считаю, что РДК действительно физически находятся на территории РФ" – добавил он.